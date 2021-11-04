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08:52 11 Февраля 2022 Просмотров 228   КомментариевКомментарии

В России на Камчатке разбился самолет: есть погибшие

В России на Камчатке самолет Ан-2 потерпел крушение при взлете с необорудованной полосы, оба члена экипажа погибли.

Самолет первозил груз

Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону. Самолет перевозил груз между двумя населенными пунктами.

Через некоторое время после взлёта он потерпел крушение в одном километре юго-западнее села Коряки Елизовского муниципального района. О крушении спасателям сообщили очевидцы катастрофы.

Пожарные некоторое время тушили пылающие остатки воздушной машины. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спасатели обнаружили на месте катастрофы тела двух членов экипажа.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель двух человек.

Самолет упал в труднодоступной местности

Самолет упал в труднодоступной местности

Основной вид деятельности компании, которой принадлежал самолет, – грузовые воздушные перевозки.

Как сообщали Власти, в Перу разбился туристический самолет, погибли два члена экипажа и пять пассажиров.

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Тэги: Россия, авиакатастрофа
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