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08:16 11 Февраля 2022 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Вирус не отступает: в Украине снова более 41 тысячи новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки по информации на утро 11 февраля зафиксировали 41 229 новых случая заболевания COVID-19, умело от болезни 236 человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 3 369 несовершеннолетних и 1247 медработников.

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За эти сутки с симптомами COVID-19 в медучреждения попало  3 936  украинцев. При этом победить недуг смогли 20 850 пациентов.

Лидером по суточному приросту заболевших стали Киев – 20 850, Одесская область – 4096,  Днепропетровская – 2418.

Как сообщали Власти, в Украине за сутки по информации на утро 10 февраля подтвердили 41 694 новых случая заболевания COVID-19, количество умерших составило 280 человек.

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Тэги: covid-19
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