Вирус не отступает: в Украине снова более 41 тысячи новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки по информации на утро 11 февраля зафиксировали 41 229 новых случая заболевания COVID-19, умело от болезни 236 человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 3 369 несовершеннолетних и 1247 медработников.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

За эти сутки с симптомами COVID-19 в медучреждения попало 3 936 украинцев. При этом победить недуг смогли 20 850 пациентов.

Лидером по суточному приросту заболевших стали Киев – 20 850, Одесская область – 4096, Днепропетровская – 2418.

Как сообщали Власти, в Украине за сутки по информации на утро 10 февраля подтвердили 41 694 новых случая заболевания COVID-19, количество умерших составило 280 человек.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19