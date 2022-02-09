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11:19 11 Февраля 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

“Слуге” Трубицыну, задержанному на взятке, избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения задержанному на взятке депутату Киевсовета Владиславу Трубицыну в виде содержания под стражей с возможностью залога.

Трубицына взяли под стражу в зале суда

Об этом сообщил пресс-служба ВАКС. Сумма залога составила 2 481 000 гривен.

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«Судья Высшего антикоррупционного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 481 000 гривен», – сказано в сообщении.

Подозреваемого взяли под стражу прямо в зале суда.

В случае внесения залога на Трубицына будут возложены следующие обязательства:

  • не оставлять населенный пункт, в котором он проживает без разрешения детектива, прокурора, суда;

  • сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего месяца проживания;

  • воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;

  • сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину;

  • носить электронное средство контроля.

Срок действия определения – до 8 апреля 2022 года включительно.

Напомним, депутат Киевского городского совета Трубицын и еще 5 человек подозреваются в получении неправомерной выгоды в сумме 1,26 млн грн.

Как сообщали Власти, Национальное антикоррупционное бюро задержало на взятке «Слугу народа» Владислава Трубицына, которого называют близким человеком к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: НАБУ, ВАКС, Владислав Трубицын
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