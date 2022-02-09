“Слуге” Трубицыну, задержанному на взятке, избрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения задержанному на взятке депутату Киевсовета Владиславу Трубицыну в виде содержания под стражей с возможностью залога.
Об этом сообщил пресс-служба ВАКС. Сумма залога составила 2 481 000 гривен.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Судья Высшего антикоррупционного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 481 000 гривен», – сказано в сообщении.
Подозреваемого взяли под стражу прямо в зале суда.
В случае внесения залога на Трубицына будут возложены следующие обязательства:
-
не оставлять населенный пункт, в котором он проживает без разрешения детектива, прокурора, суда;
-
сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего месяца проживания;
-
воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;
-
сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину;
-
носить электронное средство контроля.
Срок действия определения – до 8 апреля 2022 года включительно.
Напомним, депутат Киевского городского совета Трубицын и еще 5 человек подозреваются в получении неправомерной выгоды в сумме 1,26 млн грн.
Как сообщали Власти, Национальное антикоррупционное бюро задержало на взятке «Слугу народа» Владислава Трубицына, которого называют близким человеком к главе Офиса президента Андрею Ермаку.