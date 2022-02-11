Паша Якименко – Трухин 2 и его слуга харьковский прокурор Фильчиков. Сговор коррупционеров во власти, передел рынка песка в Харькове

Чьим приемником называют Павла Якименко?

Чьим приемником называют Павла Якименко? Почему у него «нет» денег и как именно он их тратит?

О семье и личной жизни Якименко мало что известно. В некоторых источниках есть информация о том, что Павел женат на Татьяне Якименко. Пара воспитывает дочь Александру.

Якименко выпускник Харьковского национального экономического университета, факультета международной экономики. Также прошел обучение в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого — дипломированный юрист.

В сети также доступна декларация народного депутата. Согласно задекларированным данным, Якименко имеет квартиру в Харькове, офис в том же городе и четыре земельных участка на территории области. Также в документах указано, что семье Якименко принадлежат права на две недостроенные квартиры в Харькове и два парковочных места.

Семья политика имеет дорогие автомобили марок LEXUS и BMW X5. Супруги также коллекционируют дорогие часы Rolex и Ulysse Nardin, драгоценности и уникальные аксессуары от нескольких люксовых домов моды таких как Hermes Birkin и Hermes Kelly цена которых составляет не менее 10 тысяч долларов за единицу.

Согласно официальным данным, сам депутат живет только на зарплату народного депутата, которая вместе с выплатами не превышает 300 тысяч гривен. Его жена является гривневым миллионером и зарабатывает около полутора миллионов гривен в год. Наличными пара имеет 5 миллионов гривен, 398 тысяч долларов и 150 тысяч евро.

Не смотря на многомилионный доход его семьи, Якименко не стесняется перекрывать расходы на аренду недвижимости в Киеве с госбюджета, что составляет несколько сотен тысяч в год. Сам нардеп открыто в интервью журналистам заявляет, что поскольку он оплачивает налоги и живет исключительно на официальную зарплату, то это абсолютно нормально требовать от государства компенсацию за его проживание в гостиницах на время проведения сессий.

В августе 2020 года стало известно, что Якименко вместе с семьей потратил почти четверть миллиона гривен на отдых. Куда летал отдыхать политик и почему он потратил столько денег на туризм – неизвестно.



Фото с Inst: https://www.instagram.com/p/CX24ClUoDI4/

Павла Якименко называют одним из людей министра внутренних дел Арсена Авакова в девятом созыве Верховной Рады Украины.

Также нардеп имеет отношение к Харьковским схемам. Например, коммерческой структурой ООО «Харьковнерудпром» (ДРФО — 41184204), собственником которой в настоящее время является Виталий Якименко, отец нардепа, на протяжении довольно длительного периода времени в Харьковской области разрабатывался ряд песчано-глиняных карьеров. Ряд карьеров, входящих в орбиту Виталия Якименко в 2017 – 2022 г.г. разрабатывались и разрабатываются «в черную», не имея государственных разрешительных документов.

До 2019 г. соучредителем и конечным бенифициаром ООО «Харьковнероудпром» являлся Якименко Павел Витальевич, избранный в 2019 г. депутатом Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» (номер в списке – 98), который в настоящее время занимает должность члена Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, и, одновременно является председателем подкомитета по вопросам государственного мониторинга окружающей природной среды, но продолжает курировать этот бизнес.

С момента избрания в Верховную Раду Якименко младший, передал все корпоративные права своему отцу – Якименко Виталию Дмитриевичу, который и продолжил одно из семейных направлений работы – нелегальную «черную разработку» карьеров полезных ископаемых на территории Харьковской области.

Учитывая появившуюся за спиной мощную поддержку, заключавшуюся в статусе сына – нардепа, Виталий Якименко предпринимает попытки захвата ряда карьеров, принадлежащих ряду предпринимателей Харьковской области.

Разберем пример одной из коммерческих структур – ООО «Бархан», в отношении которой предпринята и обкатывается схема захвата.

В июле 2020 г. Виталием Якименко проведена встреча с прокурором Харьковской области Фильчаковым А.В. В ходе этой встречи между последними была достигнута договоренность об отжатии, с использованием возможностей прокуратуры, данного предприятия и разрабатываемого ООО «Бархан» Роганского карьера полезных ископаемых песка и глины. Мы не можем говорить о том, что прокурором Фильчаковым А.В. от Якименко В.Д. была получена неправомерная выгода в сумме 100 000 долларов за за открытие криминального провадження, также мы не можем утверждать о том, что Виталий Якименко договорился с прокурором об ежемесячных финансовых откатах с незаконной добычи песка, но логичным продолжением встречи явилось открытие по инициативе прокуратуры Харьковской области 4.08.2020 г. криминального провадження 420202221430000190 по ч. 4 ст. 240 УК Украины (Стаття 240 УКУ – «Нарушение правил охраны или использования недр». Часть 4 данной статьи гласит «если они совершены путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом или причинили гибель людей, их массовое заболевание или иные тяжкие последствия).

Поджоги, взрывы, иные общеопасные способы или причинение гибели людей, их массового заболевания, иные тяжкие последствия следствием не зафиксированы.

Примечателен факт того, что следствие либо самостоятельно, либо по указанию процессуальных руководителей закрыло глаза на тот факт, что ООО «Бархан» разрабатывало Роганский карьер с полным объемом Государственных разрешительных документов – спецразрешения Госслужбы геологии и недр Украины, Акта горного отвода Харьковского облсовета, Согласования горного отвода на площадь всего месторождения ГУ Гоструда в Харьковской области, договора аренды земельной площади и иных документов.

Прокуратуру и следствие также не смутил факт того, что ООО «Бархан» в полном объеме уплачивает рентную плату за использование недр, иные обязательные государственные сборы и налоги.

Далее удивляет тот факт, что криминальное провадження имеет место в отношение ООО «Бархан», а непосредственно разработку Роганского карьера в момент открытия криминального провадження, осуществляло ООО «Эталон», арендовавшее карьер у ООО «Бархан», и с ООО «Бархан» не связанное и не афиллированное.

Заказной характер криминального провадження 420202221430000190 по ч. 4 ст. 240 УК Украины, среди иных фактов, подтверждается также тем, что непосредственно площади разрабатываемого карьера не арестованы, никакие санкционные меры не наложены. Запретов разрешительных госструктур на разработку карьера нет. Однако при неоднократных попытках продолжить разработку карьера в соответствии с разрешительными документами, начало работ блокировалось сотрудниками полиции, которые на вопросы о причине запрета отвечали, что разработка запрещена по распоряжению прокурора Харьковской области. При проведении следственных действий, руководство и законные представители ООО «Бархан» не привлекались, что противоречит существующему законодательству Украины. За 1,5 года ведения криминального провадження должностные лица ООО «Бархан» ни оного раза не были вызваны на допрос к следователю, у предприятия не затребовано ни одного документа для приобщения к материалам криминального провадження.

Параллельно с криминальным провадженням, по указанию прокурора области Фильчакова, в Харьковский окружной административный суд подан иск к ООО «Бархан» о временном запрете (остановке) деятельности предприятия. Иск обоснован якобы «выявленными нарушениями экологического законодательства» в ходе расследования криминального провадження 420202221430000190. Однако, решением Харьковского окружного административного суда от 7.12.2021 г. в иске прокуратуры к ООО «Бархан» отказано.

Несмотря на те обстоятельства, что прокурором Харьковской области Фильчаковым А.В. лично и практически ежедневно контролировалось проведение экспертизы в ХНИИСЭ им. Бокариуса, результаты экспертизы дали выводы о том, что ООО «Бархан» в Роганском месторождении разрабатывался песок «местного», а не «общегосударственного значения», как хотела прокуратура, что является отсутствием квалифицирующего признака ч. 4 ст. 240 УК Украины, что также говорит о фальсификации дела.

Опасаясь проверки со стороны вышестоящего руководства Национальной полиции МВД Украины и выявления очевидных фактов фальсификации криминального провадження 420202221430000190, по указанию прокурора Харьковской области Фильчакова А.В. данное дело забрано и находится в прокуратуре Харьковской области. Как пояснил Фильчаков А.В., дело забрано и будет находиться в прокуратуре по согласованию с Генеральным прокурором Украины Венедиктовой И.В.

И последний маленький штрих. В настоящее время на рассмотрении в прокуратуре Харьковской области находится «обращение народного депутата Украины» по вопросу законности предоставления ООО «Бархан» горного отвода для разработки Роганского месторождения песка и суглинка. И самое интересное – мы понимаем кто этот депутат Верховной Рады Украины. Понять только не можем – это хотелки непосредственно депутата или его папы?

9 февраля 2022 года по инициативе Фильчакова был проведен обыск в компании ООО «Бархан». У редакции есть аудиозапись, которая подтверждает, что за эту операцию Фильчаков и его подельники получили 150 тыс. долларов. В ближайшее время аудиозапись будет опубликована с новыми фактами, которые в очередной раз подтвердят коррумпированность прокурора Фильчакова.

Итог: благодаря противоправным действиям Прокурора Харьковской области Фильчакова А.В. с 4.08.2020 г. работа ООО «Бархан» в полном объеме блокирована. За время вынужденного простоя предприятия Государству нанесен ущерб в особо крупных размерах (в виде недополучения налогов с законной деятельности предприятия в Госбюджет Украины), работники предприятия не имеют возможность полтора года получать зарплату, нанесен ущерб деловой репутации предприятия.

А из-за чего все это? Жадность коммерсанта Виталия Якименко, коррупция и предвзятость прокурора Харьковской области Фильчакова А.В., попустительство и «крыша» народного депутата «Слуги народа» Якименко П.В.?

В последнее время действия таких недодепутатов, как Якименко, приносит массу головной боли Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Народные избранники своими проступками бросают тень не только на Партию «Слуга народа», но и бьют по рейтингам главы государства. Коррупционный дуэт Якименко и Фильчакова, как ложка дёгтя в бочку добрых дел Президента Зеленского. Будем надеятся антикоррупционные органы вскоре займутся Якименко и Фильчаковым, поскольку в их сейфах и тайниках хранится много тайн.

Несмотря на это, отдельные «Слуги народа» не перестают осуществлять свои поползновения по наполнению собственных карманов. Ощущение такое – что либо они осознают, что еще немного и время возможного обогащения закончится, либо они просто потеряли чувство реальности.

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