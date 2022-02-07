Под Запорожьем столкнулись легковушка и маршрутка: один погибший

В Запорожской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

В результате столкновения погибла пассажирка "ИЖ 2126" - женщина 1972 года рождения



Об этом сообщает Полиция Запорожской области. Авария произошла рано утро 11 февраля, около 5:30.

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На 22 км трассы Донецк-Запорожье столкнулись автомобили «Volkswagen» и «ИЖ 2126″. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса «Volkswagen» при выезде из Вольнянска не уступил дорогу легковушке и допустил с ней столкновение.

В результате столкновения погибла пассажирка «ИЖ 2126″ – женщина 1972 года рождения. Водитель легковушки с травмами разной степени тяжести доставлен в местную больницу.

Водитель микроавтобуса не пострадал, экспресс тест показал, что он был трезв.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство. Если вину водителя «Volkswagen» докажут, то ему может грозить лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

Полиция обращается к свидетелям ДТП с просьбой обратиться по телефонам: 098-987-94-44 или «102»

Как сообщали Власти, в Запорожской области перевернулся автобус с детьми.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: маршрутка, дтп, жертвы, запорожская область