В Мелитополе прихожанин церкви зажег свечку, помолился и украл ящик с пожертвованиями

В Запорожской области мужчина вынес из церкви ящик с пожертвованиями.

Мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления



Об этом сообщает Полиция Запорожской области. Инцидент произошел 10 февраля около 14:20.

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В Мелитополе Запорожской области на улице Покровской прохожие обратили внимание на мужчину, который шел по улице со спрятанным под одеждой деревянным ящиком. Прибывший на место наряд полиции задержал мужчину – под его одеждой оказался ящик с пожертвованиями из местной церкви.

Об этом мужчина рассказал сам, как только увидел сотрудников полиции.

Как оказалось, мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Он рассказал, что пришел в церковь, зажег свечу, а когда заметил, что за его действиями никто не наблюдает, похитил из помещения собора деревянный ящик для пожертвований и скрылся.

Сумма нанесенного ущерба устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщали Власти, одесский суд приговорил вора к чтению произведений Франко и Толстого.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: церковь, кража, мелитополь, запорожская область, свечка, пожертвования