В Мелитополе прихожанин церкви зажег свечку, помолился и украл ящик с пожертвованиями
В Запорожской области мужчина вынес из церкви ящик с пожертвованиями.
Об этом сообщает Полиция Запорожской области. Инцидент произошел 10 февраля около 14:20.
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В Мелитополе Запорожской области на улице Покровской прохожие обратили внимание на мужчину, который шел по улице со спрятанным под одеждой деревянным ящиком. Прибывший на место наряд полиции задержал мужчину – под его одеждой оказался ящик с пожертвованиями из местной церкви.
Об этом мужчина рассказал сам, как только увидел сотрудников полиции.
Как оказалось, мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Он рассказал, что пришел в церковь, зажег свечу, а когда заметил, что за его действиями никто не наблюдает, похитил из помещения собора деревянный ящик для пожертвований и скрылся.
Сумма нанесенного ущерба устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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