С апреля в Украине нельзя будет свободно купить антибиотики: что потребуется
С апреля все антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, можно будет купить в аптеках только при наличии электронного рецепта.
Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич.
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«Начиная с апреля, все антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта», – сказала она.
Замминистра объяснила, что введением такого ограничения Минздрав намерен противостоять проблеме бесконтрольного применения таких препаратов.
Что, в свою очередь, может привести к резистентности, то есть устойчивости бактерий к антибиотикам при лечении все большего количества болезней.
«После запуска электронного рецепта на антибиотики следующими этапами планируется запуск таких рецептов на наркотические средства и все рецептурные препараты», – добавила Карчевич.
Как сообщали Власти, с 1 января 2022 года все медицинские учреждения Украины, оказывающие стационарную медицинскую помощь, начали вести учет потребления антибиотиков.