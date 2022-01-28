С апреля в Украине нельзя будет свободно купить антибиотики: что потребуется

С апреля все антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, можно будет купить в аптеках только при наличии электронного рецепта.

Минздрав хочет бороться с резистентностью



Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич.

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«Начиная с апреля, все антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта», – сказала она.

Замминистра объяснила, что введением такого ограничения Минздрав намерен противостоять проблеме бесконтрольного применения таких препаратов.

Что, в свою очередь, может привести к резистентности, то есть устойчивости бактерий к антибиотикам при лечении все большего количества болезней.

«После запуска электронного рецепта на антибиотики следующими этапами планируется запуск таких рецептов на наркотические средства и все рецептурные препараты», – добавила Карчевич.

Как сообщали Власти, с 1 января 2022 года все медицинские учреждения Украины, оказывающие стационарную медицинскую помощь, начали вести учет потребления антибиотиков.

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Тэги: Минздрав, лекарства