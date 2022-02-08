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14:39 11 Февраля 2022 Просмотров 101   КомментариевКомментарии

У каждой пятой беременной, перенесшей COVID-19, дети отстают в развитии, – эксперт

Российские эксперты обнаружили замедление темпов развития новорожденных от матерей, которые болели коронавирусом.

Отклонения все же можно нивелировать, если их вовремя диагностировать и как можно раньше начать лечить

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова.

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Отклонения в развитии детей наблюдается в 20% случаев. Таким образом, у каждой пятой мамы, которая перенесла коронавирус во время беременности, рождается ребенок с отставанием в развитии.

«Доказано, что коронавирус вызывает изменение в плаценте. И когда женщина заболевает коронавирусом во время беременности, происходит нарушение плацентарного кровообращения. В результате поступает меньше кислорода и может происходить задержка темпов развития. Замедление темпов развития – как психического, так и физического – у таких детей абсолютно четко прослеживается в 20% случаев», — рассказывает Горелов.

Эксперт отметил, что самым распространенным отклонением становится синдром Кавасаки.

«Самым грозным для детей после четырех лет является мультисистемный воспалительный синдром, когда поражается несколько органов и систем, а первично заболевание протекает чаще незамеченным в семейном очаге. Ребенок вроде бы не болел, а через две-три недели у него повышается температура до 39-40 градусов, поражается несколько органов и систем, что может привести к реанимации», — добавил инфекционист.

Однако Горелов подчеркнул, что отклонения все же можно нивелировать, если их вовремя диагностировать и как можно раньше начать лечить.

Как сообщали Власти, врачи рассказали об опасном осложнении COVID-19 у детей.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дети, беременные, коронавирус, осложнения
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