Россия заявила о натовских спецназовцах и боевиках-джихадистах на линии разграничения на Донбассе

Российская разведка обнаружила, что Украина якобы ведет активную подготовку к наступательным действиям на Донбассе.

Глава разведки в очередной раз озвучил риторику Кремля, заявив что Россия не угрожает Украине и не планирует военного вторжения



Об этом сообщил Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, — передает «INTERFAX.RU».

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По его словам, Украина сконцентрировала на границе с оккупированными территориям Донецкой и Луганской областей большое количество военных, что свидетельствует о подготовке к наступлению.

«Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом», — заявил Нарышкин.

Директор российско разведки также упомянул и вооружение западных стран, которое активно поставляется в Украину. По его словам, все вооружение, привезенное из баз США в Европе, из Великобритании и Канады попадает прямиком на линию соприкосновения с сепаратистами.

Кроме боеприпасов, по словам Нарышкина, на линию соприкосновения свозят и западных инструкторов, и даже «многонациональные отряды боевиков-джихадистов».

Нарышкин утверждает, что украинские военные и спецслужбы якобы готовят провокации на линии разграничения.

Глава разведки в очередной раз озвучил риторику Кремля, заявив что Россия не угрожает Украине и не планирует военного вторжения. По словам Нарышкина, украинскую власть «активно подталкивают» к военной авантюре страны Запада.

«Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы», — заявил он.

Западные санкции Нарышкин назвал «оружием геополитической борьбы», которое используется для получения экономического преимущества.

«Эти так называемые санкции являются, по сути, актами экономической агрессии. Цель у них – добиться изменений в политике других государств к своей выгоде, нанести экономический ущерб, сдержать социально-экономическое развитие. «Под шумок» можно выстроить конкурентные преимущества для «своих» экономик и экономических субъектов», — заявил он.

Как сообщали Власти, главарь «ДНР» допустил обращение к Беларуси за помощью в случае войны с Украиной.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, НАТО, Донбасс, разведка, линия разграничения