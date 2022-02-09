NASA забило тревогу из-за планов SpaceX запустить тысячи интернет-спутников Starlink

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выразило обеспокоенность по поводу планов компании SpaceX развернуть около 30 000 спутников Starlink на орбите Земли – там будет слишком тесно.

Спутники Маска сильно засорят орбиту



Об этом сообщило Reuters. По данным NASA, в настоящее время на орбите отслеживается 25 000 объектов — и около 6 100 на высоте менее 600 км.

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Реализация идеи Маска более чем удвоит количество отслеживаемых объектов на орбите и увеличит количество объектов ниже 600 км более чем в пять раз.

В связи с этим NASA выразило опасения по поводу потенциального значительного увеличения количества объектов на орбите и возможных последствий для научных и пилотируемых космических полетов.

«Мы обеспокоены наличием такого большого количества спутников, которые мешают астрономическим наблюдениям… Я думаю, нам нужно немного больше опыта с несколькими тысячами действующих спутников, прежде чем мы сможем увеличить их количество до десятков тысяч», – сказал астрофизик из Гарварда-Смитсона Джонатан Макдауэлл.

SpaceX Илона Маска ранее получила разрешение на использование около 12 000 спутников для обеспечения широкополосного доступа в Интернет и запросила разрешение на группировку второго поколения еще из 30 000 спутников.

Как сообщали Власти, компания Илона Маска SpaceX потеряла 40 из 49 интернет-спутников Starlink, выведенных на орбиту 3 февраля ракетой Falcon 9 из-за магнитной бури.

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Тэги: NASA, SpaceX