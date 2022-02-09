Получить больничный из-за COVID-19 или гриппа по телефону: как это сделать
В Украине с 2021 года начал действовать электронный больничный, который можно оформить по телефону, не вызывая врача.
Об этом сообщает официальный Telegram-канале МОЗ Украины.
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Минздрав обнародовал инструкцию, как можно дистанционно получить больничный, если вы заболели COVID-19 или гриппом.
В каких случаях можно получить больничный дистанционно?
Больничный можно получить если появились симптомы COVID-19, гриппа или простуды. Для этого нужно позвонить своему врачу и следовать инструкциям доктора – он выпишет больничный на срок до 5 дней, а также даст рекомендации по лечению.
Что делать после того, как прошло 5 дней
- Если после 5-дневного лечения дома самочувствие стало лучше – ничего делать не нужно. Информация о выздоровлении автоматически обновится в вашем электронном больничном и он будет закрыт. Подробнее об электронных больничных можно почитать здесь.
- Если самочувствие не улучшилось и остались симптомы, то следует прийти на прием и показаться врачу лично. Он сделает выводы по дальнейшему лечению и продлению больничного.
Что делать, если самочувствие ухудшилось на 1–4 день
Обязательно прийти к врачу на личный прием.
СМС оповещение об открытии больничного
Отмечается, что после открытия электронного больничного, будь то дистанционно или непосредственно в медицинском учреждении, пациенту прейдет смс с оповещением.
Если оно не поступило, проверьте на сайте Пенсионного Фонда Украины (Портал электронных услуг), стоит ли отметка возле пункта «Соглашаюсь на получение sms-сообщений от ПФУ на номер моего мобильного телефона».
Как сообщали Власти, украинцы с симптомами COVID-19 или гриппа могут оформить больничный дистанционно.