Получить больничный из-за COVID-19 или гриппа по телефону: как это сделать

В Украине с 2021 года начал действовать электронный больничный, который можно оформить по телефону, не вызывая врача.

После открытия электронного больничного пациенту придет смс с оповещением



Об этом сообщает официальный Telegram-канале МОЗ Украины.

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Минздрав обнародовал инструкцию, как можно дистанционно получить больничный, если вы заболели COVID-19 или гриппом.

В каких случаях можно получить больничный дистанционно?

Больничный можно получить если появились симптомы COVID-19, гриппа или простуды. Для этого нужно позвонить своему врачу и следовать инструкциям доктора – он выпишет больничный на срок до 5 дней, а также даст рекомендации по лечению.

Что делать после того, как прошло 5 дней

Если после 5-дневного лечения дома самочувствие стало лучше – ничего делать не нужно. Информация о выздоровлении автоматически обновится в вашем электронном больничном и он будет закрыт. Подробнее об электронных больничных можно почитать здесь.

Если самочувствие не улучшилось и остались симптомы, то следует прийти на прием и показаться врачу лично. Он сделает выводы по дальнейшему лечению и продлению больничного.

Что делать, если самочувствие ухудшилось на 1–4 день

Обязательно прийти к врачу на личный прием.

СМС оповещение об открытии больничного

Отмечается, что после открытия электронного больничного, будь то дистанционно или непосредственно в медицинском учреждении, пациенту прейдет смс с оповещением.

Если оно не поступило, проверьте на сайте Пенсионного Фонда Украины (Портал электронных услуг), стоит ли отметка возле пункта «Соглашаюсь на получение sms-сообщений от ПФУ на номер моего мобильного телефона».

Как сообщали Власти, украинцы с симптомами COVID-19 или гриппа могут оформить больничный дистанционно.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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