НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
18:06 11 Февраля 2022 Просмотров 2487   КомментариевКомментарии

Не доехали до Киева: колонна российских танков застряла в грязи под Ростовом. Видео

В Сеть распространилось видео, на котором колонна российских танков по пути на Ростов застряла в непролазной грязи.

Ооколо десятка российских танков застряли в грязи

Видео в TikTok опубликовал пользователь под ником Александр 61.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

На кадрах видно, как посреди поля из грязи пытаются выбраться около десятка российских танков.

Помочь выкопать военную технику приехал экскаватор, но, судя по происходящему, быстро освободить танки ему не удастся.

Также видно, что некоторые боевые машины просто стояли, очевидно, ожидая помощи, а некоторые пытались выбраться самостоятельно, по тщетно.

Автор ролика не указал точной локации происходившего, однако пользователи соцсети говорят, что речь идет о перемещении войск в Ростовской области.

Также пользователи иронизируют, что танки “ехали на Киев, но не доехали”.

Как сообщали Власти, в России в Волгоградской области во время военных учений танк снес бетонную опору высоковольтной линии, обесточив несколько населенных пунктов.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: рссия
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.02.2022 17:44
На Ривненщине произошел бой между СБУшниками и копателями янтаря: ранены пятеро гражданских и три сотрудника спецслужбы
ТОР
11.02.2022 16:49
Украина потребовала от РФ официальной информации о войсках у границ: на ответ есть 48 часов
ТОР
11.02.2022 16:36
В Москве пьяный мужчина с криком “За ВДВ!” выпрыгнул с 13-го этажа и приземлился в сугроб
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Путина застигли врасплох: нагнетание о российском вторжении было хитрым планом США, – CNN

18:45 Мир

Не доехали до Киева: колонна российских танков застряла в грязи под Ростовом. Видео

18:06 Мир

СБУ зірвала спецоперацію російських спецслужб, які замовили українських «тітушок» для провокацій у РФ

10:51 Украина

Россия сняла блокаду Азовского моря: надавила Великобритания

07:21 Украина

Астроном-любитель снял на видео ракету Илона Маска, которая в марте столкнется с Луной

01:42 Мир

Американская пара нашла в подвале чемоданы, набитые деньгами

23:40 Мир

В США священник 20 лет неправильно крестил детей: все обряды признаны недействительными

22:39 Мир

Умерла жена старшего сына Геннадия Кернеса

19:41 Украина

Под зданием горсовета Кривого Рога прогремел взрыв. Видео

12:30 Украина

За ковидную тысячу украинцы смогут выписать газеты и журналы

11:47 Украина

В Украине осталась только одна “желтая” зона карантина: остальные “красные” и “оранжевые”

09:46 Украина

Новости | NetGameSlots.com