Не доехали до Киева: колонна российских танков застряла в грязи под Ростовом. Видео

В Сеть распространилось видео, на котором колонна российских танков по пути на Ростов застряла в непролазной грязи.

Ооколо десятка российских танков застряли в грязи



Видео в TikTok опубликовал пользователь под ником Александр 61.

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На кадрах видно, как посреди поля из грязи пытаются выбраться около десятка российских танков.

Помочь выкопать военную технику приехал экскаватор, но, судя по происходящему, быстро освободить танки ему не удастся.

Также видно, что некоторые боевые машины просто стояли, очевидно, ожидая помощи, а некоторые пытались выбраться самостоятельно, по тщетно.

Автор ролика не указал точной локации происходившего, однако пользователи соцсети говорят, что речь идет о перемещении войск в Ростовской области.

Также пользователи иронизируют, что танки “ехали на Киев, но не доехали”.

Как сообщали Власти, в России в Волгоградской области во время военных учений танк снес бетонную опору высоковольтной линии, обесточив несколько населенных пунктов.

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