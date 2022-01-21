Нападение РФ на Украину начнется 16 февраля, — СМИ
В СМИ появились сообщения о том, что Вашингтон располагает достоверной информацией о начале вторжения Россия в Украину.
Об этом пишет газета «Politico» со ссылкой на неких американских высокопоставленных чиновников.
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В частности утверждается, что в ходе переговоров Джо Байдена с лидерами ряда стран Евросоюза и НАТО, президент США назвал точную дату вторжения РФ в Украину – 16 февраля.
Согласно информации от тех же источников, американская разведка располагает данными, что вторжению буду предшествовать ракетные удары и кибератаки.
В СМИ отметили, что в Европе со скептицизмом отнеслись к заявлению американских чиновников.
«В ЕС по-прежнему отказываются верить в это. Это будет такая ошибка <…>. Война дорого обходится», — цитирует «Politico» одного из своих источников.
Кроме «Politico», о вторжении 16 февраля написало и немецкое издание »Der Spiegel».
Журнал пишет, что США предоставили союзникам множество подробностей о подготовке этой атаки: «Были конкретно описаны маршруты русского вторжения, а также отдельные русские части и задачи, которые они должны взять на себя».
Как ранее сообщали Власти, российское вторжение может произойти в любой день, – Белый дом.