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Главная » Мир » Политика
12:03 12 Февраля 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Нападение РФ на Украину начнется 16 февраля, — СМИ

В СМИ появились сообщения о том, что Вашингтон располагает достоверной информацией о начале вторжения Россия в Украину.

В СМИ отметили, что в Европе со скептицизмом отнеслись к заявлению американских чиновников

Об этом пишет газета «Politico» со ссылкой на неких американских высокопоставленных чиновников.

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В частности утверждается, что в ходе переговоров Джо Байдена с лидерами ряда стран Евросоюза и НАТО, президент США назвал точную дату вторжения РФ в Украину – 16 февраля.

Согласно информации от тех же источников, американская разведка располагает данными, что вторжению буду предшествовать ракетные удары и кибератаки.

В СМИ отметили, что в Европе со скептицизмом отнеслись к заявлению американских чиновников.

«В ЕС по-прежнему отказываются верить в это. Это будет такая ошибка <…>. Война дорого обходится», — цитирует «Politico» одного из своих источников.

Кроме «Politico», о вторжении 16 февраля написало и немецкое издание »Der Spiegel».

Журнал пишет, что США предоставили союзникам множество подробностей о подготовке этой атаки: «Были конкретно описаны маршруты русского вторжения, а также отдельные русские части и задачи, которые они должны взять на себя».

Как ранее сообщали Власти, российское вторжение может произойти в любой день, – Белый дом.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: СМИ, Россия, США, вторжение, байден
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