Зеленский хотел на обложку Men’s Health, а Мендель согласилась на Playboy: признание экс-пресс-секретаря

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что хотела попасть на обложку Playboy в то время, как глава государства мечтал попасть на обложку Men’s Health.

Мендель была не против предложения сняться для Playboy



Об этом Мендель написала в англоязычной колонке для KyivPost.

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По ее словам, летом 2021 года за непринужденным обедом с главой государства они обсуждали возможности работы с международными СМИ. Тогда Зеленский попросил пресс-секретаря договориться с журналом Men’s Health, чтобы он попал на обложку.

Также Мендель уточнила, что ей предложили место на одной из 12 обложек Playboy.

“Взвесив все «за» и «против», я подумал: если президент страны хочет осуществить свою мечту, обычного человека, попав на обложку одного из крупных мужских журналов, то почему его бывший пресс-секретарь не может появиться на обложка другого? Тем более, если это не обнаженное тело, как обещали представители Playboy”, – написала Мендель.

Но в итоге ничего не вышло ни у нее, ни у Зеленского.

“Но, видимо, карты легли не так: этим желанием Владимира Зеленского мы больше не занимались, а мне так и не хватило смелости сняться на обложку Playboy”, – призналась бывшая пресс-секретарь.

Как сообщали Власти, Юлия Мендель опровергла слухи об интимных отношениях между ней и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Тэги: Владимир Зеленский, Юлия Мендель