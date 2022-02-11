Правительства 16 стран призвали своих граждан покинуть Украину

В мире опасаются скорого российского вторжения в Украину. МИД России назвал это «нагнетанием искусственной напряженности».

Сразу несколько стран эвакуируют своих граждан из Украины.



Как сообщает Reuters, МИД Японии в пятницу, 11 февраля, призвало подданных покинуть Украину.

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С таким же заявлением, по данным Reuters, выступил посол Нидерландов в Украине.

Об эвакуации семей дипломатов из Киева сообщил Израиль, передает Reuters.

Срочно покинуть страну призвало британцев правительство Соединенного Королевства.

Министерство иностранных дел Эстонии рекомендовало гражданам «по возможности» выехать из Украины.

Всего не менее 16 стран за сутки призвали своих граждан покинуть Украину из-за опасений военной эскалации со стороны России. Среди них также Австралия, Греция, Канада, Латвия, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, Финляндия, Черногория, Южная Корея.

Российский МИД вечером в пятницу назвал это «нагнетанием искусственной напряженности». Тем не менее, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что МИД может посоветовать неосновному персоналу диппредставительства в Киеве выехать в Россию. Он обосновал такой шаг опасениями, что США и Великобритания, с его точки зрения, могут готовить провокации на территории Украины.

Как сообщали Власти, покинуть Украину призвал граждан США президент Джо Байден. По его словам, это необходимо сделать из-за угрозы войны с Россией.

«Ситуация может выйти из-под контроля очень быстро», — заявил он в интервью каналу NBC News.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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