НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
09:06 12 Февраля 2022 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

Правительства 16 стран призвали своих граждан покинуть Украину

В мире опасаются скорого российского вторжения в Украину. МИД России назвал это «нагнетанием искусственной напряженности».

Сразу несколько стран эвакуируют своих граждан из Украины.

Как сообщает Reuters, МИД Японии в пятницу, 11 февраля, призвало подданных покинуть Украину.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

С таким же заявлением, по данным Reuters, выступил посол Нидерландов в Украине.

Об эвакуации семей дипломатов из Киева сообщил Израиль, передает Reuters.

Срочно покинуть страну призвало британцев правительство Соединенного Королевства.

Министерство иностранных дел Эстонии рекомендовало гражданам «по возможности» выехать из Украины.

Всего не менее 16 стран за сутки призвали своих граждан покинуть Украину из-за опасений военной эскалации со стороны России. Среди них также Австралия, Греция, Канада, Латвия, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония,  Финляндия, Черногория, Южная Корея.

Российский МИД вечером в пятницу назвал это «нагнетанием искусственной напряженности». Тем не менее, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что МИД может посоветовать неосновному персоналу диппредставительства в Киеве выехать в Россию. Он обосновал такой шаг опасениями, что США и Великобритания, с его точки зрения, могут готовить провокации на территории Украины.

Как сообщали Власти, покинуть Украину призвал граждан США президент Джо Байден. По его словам, это необходимо сделать из-за угрозы войны с Россией.

«Ситуация может выйти из-под контроля очень быстро», — заявил он в интервью каналу NBC News.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: российское вторжение
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.02.2022 18:45
Путина застигли врасплох: нагнетание о российском вторжении было хитрым планом США, – CNN
ТОР
10.02.2022 10:52
Москва поняла, что ее ждет в случае вторжения в Украину, – Шольц
ТОР
08.02.2022 09:54
Посольство США в Украине может переехать из Киева в одну из западных областей
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Президент Туркменистана готов расстаться с властью

10:24 Мир

Путина застигли врасплох: нагнетание о российском вторжении было хитрым планом США, – CNN

18:45 Мир

Не доехали до Киева: колонна российских танков застряла в грязи под Ростовом. Видео

18:06 Мир

СБУ зірвала спецоперацію російських спецслужб, які замовили українських «тітушок» для провокацій у РФ

10:51 Украина

Россия сняла блокаду Азовского моря: надавила Великобритания

07:21 Украина

Астроном-любитель снял на видео ракету Илона Маска, которая в марте столкнется с Луной

01:42 Мир

Американская пара нашла в подвале чемоданы, набитые деньгами

23:40 Мир

В США священник 20 лет неправильно крестил детей: все обряды признаны недействительными

22:39 Мир

Умерла жена старшего сына Геннадия Кернеса

19:41 Украина

Под зданием горсовета Кривого Рога прогремел взрыв. Видео

12:30 Украина

За ковидную тысячу украинцы смогут выписать газеты и журналы

11:47 Украина

Новости | NetGameSlots.com