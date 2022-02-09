Зеленский потребовал доказательства планов вторжения России 16 февраля

Президент Украины считает, что в СМИ слишком много информации о вторжении РФ и попросил предоставить этому доказательства, если они есть.

Зеленский заявил, что в правительстве осознают все риски, однако подобной информации в публичной плоскости слишком много



Об этом Зеленский заявил на брифинге перед журналистами в субботу, 12 февраля.

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Так, президент заявил журналистами, что знает о появившейся в СМИ информации о вероятно вторжении РФ 16 февраля, однако, по его словам, таких сведений в СМИ слишком много и появляются они слишком часто. Зеленский попросил предоставить доказательства этому, если они есть.

«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 числа [февраля], дайте нам, пожалуйста, такую информацию», — заявил Зеленский.

Зеленский также заявил, что в правительстве осознают все риски, однако подобной информации в публичной плоскости слишком много.

«Мы должны быть готовы в любой день. Я считаю, что на сегодня в информационном пространстве есть много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны Российской Федерации, даже уже называют соответствующие даты. Мы понимаем все риски, понимаем, что эти риски есть», — отметил глава государства.

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«Но мы должны четко ее анализировать и готовиться к любым рискам», — добавил президент.

Как сообщали Власти, правительства 16 стран призвали своих граждан покинуть Украину.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: вторжение, рф, зеленский