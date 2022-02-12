Путин и Байден час общались по телефону: что решили

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры на фоне высоких опасений начала российского вторжения в Украину в ближайшие дни.

Телефонные переговоры состоялись по инициативе США



Об этом сообщило CNN. Разговор длился около часа.

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Байден предупредил президента Путина, что США и их союзники ответят «решительно и наложат быстрые и серьезные последствия» на Россию, если она решит вторгнуться в Украину.

Высокопоставленный чиновник администрации заявил журналистам после звонка, что дискуссия была предметной, но США опасаются, что Россия все равно может начать военную операцию.

«Президент Байден ясно дал понять, что, если Россия предпримет дальнейшее вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами ответят решительно и наложат на Россию быстрые и серьезные санкции. Президент Байден повторил, что дальнейшее российское вторжение в Украину приведет к широкомасштабным человеческим страданиям и уменьшит авторитет России», — сказано в заявлении Белого дома.

Кроме того Байден ясно дал понять Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы участвовать в дипломатии в полной координации с союзниками и партнерами, они в равной степени готовы и к другим сценариям.

Собеседник издания также сказал, что Байден повторил идеи США о том, как укрепить европейскую безопасность, а также решить некоторые проблемы безопасности России, но отметил, что «остается неясным, заинтересована ли Россия в достижении своих целей дипломатически».

Отвечая на вопрос, приняла ли Россия решение о вторжении, чиновник сказал, что у США “нет полной видимости в принятии решений президентом Путиным».

«Но вы знаете, мы не основываем нашу оценку этого на том, что русские говорят публично. Мы оцениваем то, что видим на местах… Нет никаких значимых доказательств деэскалации или действительно какого-либо интереса к деэскалации», – сказал чиновник.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал субботний звонок «сбалансированным и деловым», но сказал, что США и НАТО не смогли решить основные проблемы безопасности России.

По словам Ушакова, разговор «проходил в атмосфере истерии по поводу якобы скорого российского вторжения в Украину».

«Давление вокруг темы вторжения осуществлялось скоординированно и истерия достигла своего апогея», – сказал Ушаков.

По его словам, Байден сказал Путину, что он «привержен дипломатическому пути и изложил ряд соображений, которые, по его мнению, решают многие проблемы России».

Путин, в свою очередь, заявил, что США и их союзники «накачивают» Украину новым оружием и поощряют провокации украинских сил на Донбассе и в Крыму.

Телефонный разговор между двумя лидерами состоялся через несколько часов после того, как США вывели часть своих сил из Украины и приказали эвакуировать большую часть сотрудников своего посольства в субботу, поскольку растут опасения, что российское вторжение в страну может произойти в ближайшие несколько дней.

Как сообщали Власти, в СМИ появились сообщения о том, что Вашингтон располагает достоверной информацией о начале вторжения Россия в Украину 16 февраля.

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Тэги: Джо Байден, Владимир Путин