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08:24 13 Февраля 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Стало известно, кто представит Украину на Евровидении-2022

12 февраля определился финалист Национального отбора на Евровидение-2022, который пройдет в мае в Турине.

В финал вышло восемь претендентов

Как сообщил Tabloid, по результатам голосования жюри и зрителей Украину на конкурсе представит Алина Паш с песней «Тени забытых предков».

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Роксолана, Барлебен, Майкл Соул и WELLBOY, Cloudless, Kalush Orchestra, Our Atlantic также боролись за победу.

Судьями финала этого года стали певицы Джамала и Тина Кароль, а также член правления «Публики» и радиоведущий Ярослав Лодыгин.

Песня исполнителя «Тени забытых предков» сочетает в себе вокал, чтение текста и голосовые приемы, которыми славится творчество певицы.

«Мы привыкли к другой Алине». Но сегодня мы ценим не то, каким артист был в прошлом, а саму песню», — сказала Тина и выразила восхищение реинкарнацией певицы.

Как сообщали Власти, были названы имена восьми финалистов Национального отбора на «Евровидение-2022″.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: евровидение 2022
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