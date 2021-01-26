“Челси” выиграл финал клубного чемпионата мира

В субботу, 12 февраля, на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся финальный матч между английским «Челси» и бразильским «Палмейрасом».

Кай Хаверц забил победный 11-метровый.



Об этом сообщает BBC Sport.

Счет был открыт в начале второго тайма: на 55-й минуте отличился форвард «Челси» Ромелу Лукаку.

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Через девять минут полузащитник «Палмейраса» Рафаэль Вейга реализовал пенальти и сравнял счет.

Команды не сумели определить победителя в основное время. На 117-й минуте полузащитник «Челси» Кай Хаверц забил 11-метровый.

Менеджер «Челси» Томас Тухель посвятил победу владельцу клуба Роману Абрамовичу.

«Мы встретились на поле после финала, он сказал: поздравляю. А я сказал: это для вас, это ваш клуб, и именно ваш вклад и ваша страсть сделали это возможным, и я счастлив быть частью этого. Конечно, это трофей для него», – рассказал Томас Тухель.

Как писали Власти, в прошлом году «Челси» совершил самый дорогой в истории клуба трансфер.

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Тэги: Челси, футбол, Клубный чемпионат мира