Китайские цензоры вырезали все упоминания о ЛГБТ из американского сериала “Друзья”
В первом эпизоде были удалены разговоры о бывшей жене Росса, Кэрол Уиллик, которая разводится с ним, узнав, что она лесбиянка.
Об этом сообщает CNN.
Также была удалена сцена поцелуя двух главных героев-мужчин в канун Нового года в десятой серии.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Другие сцены и разговоры о сексе в первом сезоне «Друзей» также подверглись строгой цензуре. Например, Росс, обсуждая с друзьями преимущества мужчин и женщин, сказал что женщины могут испытывать «множественный оргазм». В китайской версии оказалось, что у женщин «бесконечные сплетни».
Сериал, в котором Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер играют шестерых живущих в Нью-Йорке друзей, пользуется большой популярностью в Китае. Платформы, включая Bilibili, Tencent, Youku, Sohu и iQiyi, начали трансляцию «Друзей» с 11 февраля.
Китайские зрители привыкли к цензуре иностранных телешоу и фильмов, но на этот раз масштабы изменений в первом сезоне «Друзей» вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Хэштег #FriendsCensored стал самым популярным на платформе микроблогов Weibo. Многие пользователи выразили недовольство, некоторые призывали бойкотировать эту версию телесериала.
В 2016 году Китай выпустил новые правила, согласно которым телешоу не должны включать сюжетные линии, связанные с ЛГБТ, а также «вульгарный, аморальный и нездоровый контент» – внебрачные связи, любовь несовершеннолетних и т. п., отмечает агентство.
Ранее Власти писали, что продюсеры популярного в Китае детективного сериала «Кто убийца?» в последнем эпизоде заблюрили все рождественские елки, чтобы не пропагандировать «западные ценности».