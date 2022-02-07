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11:15 13 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Китайские цензоры вырезали все упоминания о ЛГБТ из американского сериала “Друзья”

В первом эпизоде ​​​​были удалены разговоры о бывшей жене Росса, Кэрол Уиллик, которая разводится с ним, узнав, что она лесбиянка.

Сериал пользуется большой популярностью в Китае.

Об этом сообщает CNN.

Также была удалена сцена поцелуя двух главных героев-мужчин в канун Нового года в десятой серии.

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Другие сцены и разговоры о сексе в первом сезоне «Друзей» также подверглись строгой цензуре. Например, Росс, обсуждая с друзьями преимущества мужчин и женщин, сказал что женщины могут испытывать «множественный оргазм». В китайской версии оказалось, что у женщин «бесконечные сплетни».

Сериал, в котором Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер играют шестерых живущих в Нью-Йорке друзей, пользуется большой популярностью в Китае. Платформы, включая Bilibili, Tencent, Youku, Sohu и iQiyi, начали трансляцию «Друзей» с 11 февраля.

Китайские зрители привыкли к цензуре иностранных телешоу и фильмов, но на этот раз масштабы изменений в первом сезоне «Друзей» вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Хэштег #FriendsCensored стал самым популярным на платформе микроблогов Weibo. Многие пользователи выразили недовольство, некоторые призывали бойкотировать эту версию телесериала.

В 2016 году Китай выпустил новые правила, согласно которым телешоу не должны включать сюжетные линии, связанные с ЛГБТ, а также «вульгарный, аморальный и нездоровый контент» – внебрачные связи, любовь несовершеннолетних и т. п., отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что продюсеры популярного в Китае детективного сериала «Кто убийца?» в последнем эпизоде заблюрили все рождественские елки, чтобы не  пропагандировать «западные ценности».

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: сериал, Китай, ЛГБТ
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