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11:33 13 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Приказ из Москвы. Сепар Костя Калоша собирает банду боевиков для дестабилизации украинской власти, – источник

Известный сепаратист и криминальная «шестерка» Константин Бедовой по кличке Костя Калоша по заданию ФСБ России готовит провокации против украинских властей.

Об этом сообщают источники в украинских спецслужбах.

Так, по заданию своего куратора из ФСБ некоего Новикова Костя Калоша в настоящий момент собирает боевиков для дестабилизации ситуации в Киеве, в частности, на следующей неделе он планирует захватить столичный водоканал.

Базы боевиков, по данным спецслужб, базируются по месту жительства Калоши в доме в селе Белогородка Киево-Святошинского района Киевской области, а также в Соломенском районе Киева по ул. Антонова, 4 – там, под вывеской «Стоматологическая поликлиника №3» Бедовой уже много лет производит наркотики.

Отметим, ранее Калоша неоднократно выступал с антиукраинскими заявлениями, открыто поддерживал Владимир Путина и агрессию РФ, утверждал, что «Украина и Россия – единая страна – Российская Империя», а «Путин – наш лидер».

Как известно, Костя Калоша давно сотрудничает с российскими пропагандистскими СМИ. К примеру, в эфире передачи российского канала НТВ Костя Калоша рассказывал, как «Америка захватила власть на Украине и сделала президентом сначала своего агента Петю, а потом благодарного ученика Вову». А у себя на ютуб-канале он призывал отказываться от украинского гражданства или свергать политический строй.

По данным источников в спецслужбах, о готовящихся провокациях Кости Колоши уже узнали украинские националисты и они собираются пресечь эту подрывную деятельность. На следующей неделе они намерены «наведаться в гости» к Косте Калоши и напомнить этому сепаратисту, кто он такой, и что его «место возле параши».

Отметим, эту не первый случай, когда сепаратист и провокатор Костя Калоша попадает в поле зрение украинских патриотов.

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