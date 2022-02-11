На Черкасчине отколовшаяся льдина унесла около 200 рыбаков
В Черкасской области почти 200 рыбаков стали заложниками отколовшейся от берега льдины.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Черкасской области в субботу, 12 февраля.
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В службу спасения Черкасской области позвонил один из рыбаков и сообщил, что в Золотоношском районе на траверсе насосной станции около от берега откололась большая льдина с рыбаками, которая дрейфует в направлении Полтавской области.
Прибывшие на месте спасатели с помощью двух баркас доставили на берег 70 человек. Еще около 100 человек самостоятельно пешком добрались до берега.
Пострадавших нет, к медикам за помощью никто не обращался.
Как сообщали Власти, на Днепропетровщине рыбаки провалились под лед: один продержался на воде, другой утонул.