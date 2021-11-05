ОБСЕ покидает оккупированные территории Донбасса, — СМИ
В некоторых СМИ появились сообщения о том, что неподконтрольную Украине часть Донбасса покидают наблюдатели ОБСЕ от США, стран ЕС и Великобритании.
В частности об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в воскресенье, 12 февраля.
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«Сейчас шесть автомобилей пересекают линию разграничения через КПВВ Александровка (пригород Донецка – ред.) в направлении Украины», – говорится в сообщении.
Источник предполагает, что это якобы свидетельствует о начале эвакуации миссии, так как раньше линию соприкосновения пересекали лишь пара автомобилей ОБСУ.
В то же время официальные представители миссии эту информацию никак не комментируют. А сепаратистские СМИ сообщают, что Донбасс покидают также наблюдатели ОБСЕ от стран ЕС и Великобритании.
Как сообщали Власти, миссия ОБСЕ возобновила свою работу на Донбассе.