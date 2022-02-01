Российский посол в Швеции заявил, что России “насрать” на санкции Запада
Российский посол Виктор Татаринцев высказался в подобном духе в интервью шведской газете Aftonbladet.
Aftonbladet даже вынесла слова посла в заголовок интервью.
«Извините за выражение, но мы срали на санкции Запада», – сказал российский посол.
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Интервью было посвящено возможному вступлению Швеции в НАТО. Татаринцев назвал расширение альянса главной угрозой для России.
«Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение Швеции. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась», – сказал посол.
Ранее Власти писали, что США поддержат Финляндию и Швецию, если у них появится желание вступить в НАТО.