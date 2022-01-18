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Главная » Мир » Религия
15:57 13 Февраля 2022 Просмотров 47   КомментариевКомментарии

Папа Римский вместе с тысячами людей молча помолился за Украину

Папа Франциск вместе с тысячами верующих в воскресенье, 13 февраля, провел молчаливую молитву за мир в Украине на площади Святого Петра.

Папа возвал к совести политиков

Об этом сообщило Reuters. Франциск заявил, что новости из Украины очень тревожны.

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«В каждом усилии, направленном на поиск мира, я возлагаю надежду на заступничество Девы Марии и совесть ответственных политиков», – сказал Папа.

Он обратился к тысячам людей на площади, собравшимся для его еженедельного обращения и благословения.

«Давайте помолимся в тишине», — сказал он. Толпа замолчала примерно на полминуты.

Как сообщали Власти, во время своей традиционного рождественского послания Urbi et orbi («К городу и к миру») Папа Римский Франциск призвал не допустить конфликт в Украине.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: папа римский Франциск
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