Папа Римский вместе с тысячами людей молча помолился за Украину
Папа Франциск вместе с тысячами верующих в воскресенье, 13 февраля, провел молчаливую молитву за мир в Украине на площади Святого Петра.
Об этом сообщило Reuters. Франциск заявил, что новости из Украины очень тревожны.
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«В каждом усилии, направленном на поиск мира, я возлагаю надежду на заступничество Девы Марии и совесть ответственных политиков», – сказал Папа.
Он обратился к тысячам людей на площади, собравшимся для его еженедельного обращения и благословения.
«Давайте помолимся в тишине», — сказал он. Толпа замолчала примерно на полминуты.
Как сообщали Власти, во время своей традиционного рождественского послания Urbi et orbi («К городу и к миру») Папа Римский Франциск призвал не допустить конфликт в Украине.