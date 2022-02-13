Посольство США срочно переезжает из Киева во Львов

Сотрудники посольства США в Украине, которые остались работать в Украине после эвакуации части персонала, переезжают из Киева во Львов.

Об этом сообщила “Европейская правда” со ссылкой на источник из дипломатической службы США.

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Решение о переезде было принято срочно, дипломаты покидают украинскую столицу в воскресенье 13 февраля.

«Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация безопасности», – рассказал представитель Госдепа, который общался на условиях анонимности.

Однако ориентировочное время возобновления полноценной работы в США пока никто не знает.

«Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов и т.д.», – отметил собеседник. Поверенная в делах США Кристина Квин также перебазируется во Львов.

Собеседник подчеркнул, что здание посольства в Киеве, несмотря на это решение, «не останется заброшенным» – там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения его безопасности.

Напомним, в субботу, 12 февраля, Госдеп приказал покинуть Киев также дипломатам, не занимающим критически важные должности.

Также Канада перенесла посольство из Киева во Львов.

Кроме того, ряд стран ЕС призвали граждан безотлагательно покинуть Украину на фоне сообщений о росте угрозы российского нападения. Сообщается, что в Польше готовятся к волне беженцев из Украины.

Как сообщали Власти, в некоторых СМИ появились сообщения о том, что неподконтрольную Украине часть Донбасса покидают наблюдатели ОБСЕ от США, стран ЕС и Великобритании.

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