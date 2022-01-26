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21:53 13 Февраля 2022 Просмотров 1181   КомментариевКомментарии

«Паркер» заглянул под облака Венеры и сделал первые снимки в видимом свете из космоса

Зонд NASA смог заглянуть под плотные густые облака планеты, состоящих в основном из капель серной кислоты, которые обычно были препятствием для исследований.

На снимке видны особенности ландшафта Венеры.

Задушенная густыми облаками поверхность Венеры обычно скрыта от глаз. Но в двух недавних облетах  планеты  зонд «Паркер» использовал свой широкоугольный формирователь изображений WISPR. В результате получили изображения всей ночной стороны планеты в длинах волн видимого спектра — типа света, который может видеть человеческий глаз — и в ближнем инфракрасном диапазоне.

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Изображения, объединенные в видео
показыает отличительные черты, такие как континентальные регионы, равнины и плато. Вокруг планеты также можно увидеть светящийся ореол кислорода в атмосфере. «Мы в восторге от научных выводов, которые Parker Solar Probe предоставил до сих пор», — сказала Никола Фокс, директор отдела гелиофизики в штаб-квартире NASA. «Parker продолжает превосходить наши ожидания, и мы рады, что эти новые наблюдения, сделанные во время нашего гравитационного маневра, могут неожиданным образом помочь продвинуть исследования Венеры».

Такие изображения планеты, которую часто называют близнецом Земли, могут помочь ученым узнать больше о геологии поверхности Венеры, о том, какие минералы могут там присутствовать, и об эволюции планеты. Учитывая сходство между планетами, эта информация может помочь ученым понять, почему Венера стала негостеприимной, а Земля превратилась в оазис.

«Венера — третья по яркости вещь на небе, но до недавнего времени у нас было мало информации о том, как выглядела ее поверхность, потому что наш взгляд на нее закрыт плотной атмосферой», — сказал Брайан Вуд, ведущий автор нового исследования.  «Теперь мы, наконец, впервые видим поверхность в видимом диапазоне длин волн из космоса».

Ранее Власти, писали астроном-любитель снял на видео ракету Илона Маска, которая в марте столкнется с Луной.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: венера, зонд Паркер, Зонд NASA
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