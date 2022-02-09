В Киеве ночью загорелась гимназия восточных языков: пожар потушили только под утро

В ночь на 14 февраля в Киеве загорелась крыша трехэтажного учебного корпуса Киевской гимназии восточных языков.

К тушению пожара привлекли 60 человек и 16 единиц техники от ГСЧС.



Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Пожар начался в 01:23 в корпусе на улице Львовской в Святошинском районе столицы.

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Огонь распространился с кровли на третий этаж здания.

По состоянию на 03:30 пожар кровли и частично помещений третьего этажа локализовали на площади 2 тысячи м².

В 04:39 огнеборцы лидировали пожар.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Как сообщали Власти, в Киеве загорелась квартира на 7-м этаже 16-этажного здания в Оболонском районе, в результате пожара погиб мужчина.

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