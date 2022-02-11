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06:34 14 Февраля 2022 Просмотров 250   КомментариевКомментарии

Россия отклонила запрос Украины о войсках на границе

Россия отклонила запрос Украины с требованием предоставить информацию о военных учениях возле границы, назвав его «неприемлемым».

Россия посчитала запрос Украины неприемлемым

Об этом сообщил в  Twitter журналиста «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. Украина подавала запрос в соответствии с Венским документом ОБСЕ.

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Москва заявила, что никакой необычной военной деятельности возле границ Украины не ведет.

«Россия уже отреагировала. В нем говорится, что она не ведет никакой необычной военной деятельности на своей территории и что запрос Украины в соответствии с Венским документом ОБСЕ является неприемлемым», – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, Украина обратилась к Российской Федерации согласно разделу III Венского документа с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия - страна агрессор
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