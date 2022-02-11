Россия отклонила запрос Украины о войсках на границе
Россия отклонила запрос Украины с требованием предоставить информацию о военных учениях возле границы, назвав его «неприемлемым».
Об этом сообщил в Twitter журналиста «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. Украина подавала запрос в соответствии с Венским документом ОБСЕ.
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Москва заявила, что никакой необычной военной деятельности возле границ Украины не ведет.
«Россия уже отреагировала. В нем говорится, что она не ведет никакой необычной военной деятельности на своей территории и что запрос Украины в соответствии с Венским документом ОБСЕ является неприемлемым», – сказано в сообщении.
Как сообщали Власти, Украина обратилась к Российской Федерации согласно разделу III Венского документа с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.