В Николаевской области внедорожник влетел в фуру: погиб ребенок и четверо взрослых
В Николаевской области на трассе Киев-Одесса вечером 13 февраля в результате смертельного ДТП погибли пять человек, в том числе ребенок.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Авария произошла около 19:45 возле поселка городского типа Кривое Озеро.
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Водитель внедорожника Toyota столкнулся с фурой MAN.
В результате ДТП погибли пять человек. Среди них один ребенок, предварительно в возрасте до 8 лет.
По информации пресс-службы полиции Николаевской области, погибли водитель и четыре пассажира Toyota, водитель грузовика не пострадал.
На месте аварии работали 10 сотрудников и две единицы спецтехники ГСЧС.
Спасатели деблокировали из искореженного кузова внедорожника тела погибших.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек».
Как сообщали Власти, под Николаевом в ДТП погиб мужчина, еще четыре человека пострадало.