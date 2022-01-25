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06:54 14 Февраля 2022 Просмотров 86   КомментариевКомментарии

В Николаевской области внедорожник влетел в фуру: погиб ребенок и четверо взрослых

В Николаевской области на трассе Киев-Одесса вечером 13 февраля в результате смертельного ДТП погибли пять человек, в том числе ребенок.

Авария произошла около 19:45

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Авария произошла около 19:45 возле поселка городского типа Кривое Озеро.

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Водитель внедорожника Toyota столкнулся с фурой MAN.

В результате ДТП погибли пять человек. Среди них один ребенок, предварительно в возрасте до 8 лет.

По информации пресс-службы полиции Николаевской области, погибли водитель и четыре пассажира Toyota, водитель грузовика не пострадал.

На месте аварии работали 10 сотрудников и две единицы спецтехники ГСЧС.

Спасатели деблокировали из искореженного кузова внедорожника тела погибших.

Тела погибших доставали с помощью специнструмента

Тела погибших доставали с помощью специнструмента

Погибли водитель и четыре пассажира внедорожника

Погибли водитель и четыре пассажира внедорожника

Полиция выясняет обстоятельства трагедии

Полиция выясняет обстоятельства трагедии

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек».

Как сообщали Власти, под Николаевом в ДТП погиб мужчина, еще четыре человека пострадало.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, Николаев
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