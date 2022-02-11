Спад после выходных: в Украине почти 17 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки воскресенья по информации на утро 14 февраля подтвердили 16 993 новых случая заболевания COVID-19, умерло от болезни 142 человека.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 1 447 несовершеннолетних и 252 медработников.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

За эти сутки с симптомами COVID-19 в медучреждения попало 2 270 украинцев. При этом победить недуг смогли 9 338 пациентов.

Лидером по суточному приросту заболевших стали Киев – 2293, Одесская область – 1519, Днепропетровская – 1171.

Как сообщали Власти, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине стремительно растет заболеваемость COVID-19, но не госпитализация, что свидетельствует о пике новой волны.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19