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08:16 14 Февраля 2022 Просмотров 77   КомментариевКомментарии

Спад после выходных: в Украине почти 17 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки воскресенья по информации на утро 14 февраля подтвердили 16 993 новых случая заболевания COVID-19, умерло от болезни 142 человека.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 1 447 несовершеннолетних и 252 медработников.

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За эти сутки с симптомами COVID-19 в медучреждения попало  2 270  украинцев. При этом победить недуг смогли 9 338 пациентов.

Лидером по суточному приросту заболевших стали Киев – 2293, Одесская область – 1519,  Днепропетровская – 1171.

Как сообщали Власти, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине стремительно растет заболеваемость COVID-19, но не госпитализация, что свидетельствует о пике новой волны.

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Тэги: covid-19
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