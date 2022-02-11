Спад после выходных: в Украине почти 17 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за минувшие сутки воскресенья по информации на утро 14 февраля подтвердили 16 993 новых случая заболевания COVID-19, умерло от болезни 142 человека.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 1 447 несовершеннолетних и 252 медработников.
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За эти сутки с симптомами COVID-19 в медучреждения попало 2 270 украинцев. При этом победить недуг смогли 9 338 пациентов.
Лидером по суточному приросту заболевших стали Киев – 2293, Одесская область – 1519, Днепропетровская – 1171.
Как сообщали Власти, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине стремительно растет заболеваемость COVID-19, но не госпитализация, что свидетельствует о пике новой волны.