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08:52 14 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Великобритания готовит пакет военной и экономической помощи Украине

В связи с ростом угрозы российского вторжения правительство Великобритании готовит пакет военной и экономической помощи для Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Борис Джонсон в конце этой недели совершит поездку в Европу, чтобы заручиться поддержкой в противостоянии с Россией. В его офисе заявили, что Джонсон предпочитает взаимодействовать со странами Северной Европы и Балтии.

Пресс-секретарь премьера сообщил, что Джонсон работает с союзниками над пакетом помощи Украины, о котором будет объявлено в ближайшие дни.

«Кризис на границе с Украиной достиг критической точки. Вся имеющаяся у нас информация свидетельствует о том, что Россия может планировать вторжение в Украину в любой момент», — сказал агентству представитель британского правительства.

США и Великобритания заявили, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о вторжении в Украину до окончания зимних Олимпийских игр 20 февраля, что станет крупнейшим кризисом в Европе за последние десятилетия.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Великобритания, военная помощь
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