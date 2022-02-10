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Главная » Украина » Политика
10:14 14 Февраля 2022 Просмотров 458   КомментариевКомментарии

Канцлер Германии Шольц летит к Зеленскому, а потом к Путину: что предложит

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 13 февраля, предупредил Россию о немедленных санкциях и «жесткой реакции», если она нападет на Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 14 февраля, посетит Киев.

Об этом сообщает Reuters.

В понедельник Шольц отправляется в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а во вторник – в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным в рамках дипломатических усилий по ослаблению напряженности, отмечает агентство.

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«Военная агрессия против Украины, ставящая под угрозу ее территориальную целостность и суверенитет, приведет к жесткой реакции и санкциям, которые мы тщательно подготовили и которые мы можем немедленно ввести в действие вместе с нашими союзниками в Европе и НАТО», – сказал Шольц в кратком выступлении перед журналистами.

В Офисе президента Украины отметили, что «визит федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов безопасности для всей Европы».

В Москве канцлер планирует обсудить целый ряд тем. В частности, в Германии ждут от России «конкретных шагов по деэскалации ситуации».

Шольц говорит, что он едет предупредить Россию о крайне дорогой цене, которую она заплатит, если начнет вторжение в соседнюю страну.

Но он не раскрывает, о каких конкретно санкциях идет речь. Немецкий канцлер настаивает, что в этих вопросах нужно сохранять «стратегическую неопределенность».

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем предупредил, что, если Россия вторгнется в Украину, «Северный поток-2» не будет введен в действие.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Германия, российское вторжение, Олаф Шольц
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