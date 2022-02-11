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10:28 14 Февраля 2022 Просмотров 78   КомментариевКомментарии

Мендель показала чувственные фото с любимым мужчиной

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала раскрыла секрет своего любимого мужчины и призналась ему в любви.

Возлюбленным бывшего пресс-секретаря стал бывший замминистра

Подборку фотографий с мужчиной она опубликовала в Instagram.

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«Make Love, Not War. Влюбляюсь в тебя каждый день… Мы в Киеве. Верим в Мир и Любовь!», – написала Мендель.

Подборка фото сопровождается песней «Без тебе мене нема» группы «Океан Ельзи».

Как и предполагали ранее в СМИ,  мужчиной Мендель стал Павел Кухта – 36-летний украинский экономист и политик, бывший первый заместитель главы министерства развития экономики времен Тимофея Милованова.

О романе Мендель и Кухты писали СМИ

О романе Мендель и Кухты писали СМИ

Мендель долгое время скрывала возлюбленного.

Как сообщали Власти, бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что хотела попасть на обложку Playboy в то время, как глава государства мечтал попасть на обложку Men’s Health.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Юлия Мендель
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