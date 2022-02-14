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11:29 14 Февраля 2022 Просмотров 285   КомментариевКомментарии

Перед отлетом в Киев Шольц потребовал от России срочно показать деэскалацию

Канцлер Германии Олаф Шольц перед визитами в Киев и Москву призвал Россию срочно показать признаки деэскалации ситуации вокруг Украины.

Шольц отправился в Киев и затем в Москву

Свою позицию Шольц выразил в Twitter. В Киеве канцлер будет находиться 14 февраля, а на следующий день он посетит Москву.

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“Мы срочно ожидаем от Москвы признаков деэскалации. Дальнейшая военная агрессия имела бы очень серьезные последствия для России. Я абсолютно согласен с нашими союзниками в этом. Мы являемся свидетелями очень, очень серьезной угрозы миру в Европе», – написал Шольц

Шольц подчеркнул, что в двух столицах он продолжит продолжу переговоры по до сих пор очень серьезной ситуации на украинской границе.

Также он отметил, что в Киеве для него важно выразить неизменную солидарность и поддержку Украине.

Как сообщали Власти, канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 13 февраля, предупредил Россию о немедленных санкциях и «жесткой реакции», если она нападет на Украину.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Германия, Олаф Шольц, Россия - страна агрессор
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