Проанонсированное российское вторжение в Украину на 15 или 16 февраля может не состояться из-за теплой погоды, предполагающей грязь.

Об этом сообщил в своем сюжете телеканал CNN. Его авторы отметили, что из-за теплой погоды земля может не промерзнуть.

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Это создаст существенные трудности для оперативного передвижения танков и другой тяжелой техники. Так что наступление может просто забуксовать в грязи.

Вместе с тем в сюжете допустили, что Россия для атаки воспользуется авиацией, дальнобойной артиллерией и ракетами.

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Как сообщали Власти, в Сети распространилось видео, на котором колонна российских танков по пути на Ростов застряла в непролазной грязи.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

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