НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
11:57 14 Февраля 2022 Просмотров 693   КомментариевКомментарии

Танки могут застрять в грязи: в США засомневались во вторжении России 15-16 февраля

Проанонсированное российское вторжение в Украину на 15 или 16 февраля может не состояться из-за теплой погоды, предполагающей грязь.

Об этом сообщил в своем сюжете телеканал CNN. Его авторы отметили, что из-за теплой погоды земля может не промерзнуть.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Это создаст существенные трудности для оперативного передвижения танков и другой тяжелой техники.  Так что наступление может просто забуксовать в грязи.

Вместе с тем в сюжете допустили, что Россия для атаки воспользуется авиацией, дальнобойной артиллерией и ракетами.

Как сообщали Власти, в Сети распространилось видео, на котором колонна российских танков по пути на Ростов застряла в непролазной грязи.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: США, Россия - страна агрессор
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.02.2022 07:03
Шольц пообещал США остановить “Северный поток-2” в случае российского вторжения в Украину
ТОР
28.01.2022 08:07
Пентагон намекнул на возможные поставке Украине ракетных систем ПВО
ТОР
25.01.2022 07:15
Масштабные санкции для РФ и усиление восточного фланга НАТО: Байден поговорил с лидерами стран-союзников США
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Кремль отреагировал на заявление о возможном отказе Украины от НАТО

14:08 Мир

Танки могут застрять в грязи: в США засомневались во вторжении России 15-16 февраля

11:57 Мир

Перед отлетом в Киев Шольц потребовал от России срочно показать деэскалацию

11:29 Мир

Премьер Венгрии намекнул на выход страны из ЕС, но потом передумал

10:43 Мир

Канцлер Германии Шольц летит к Зеленскому, а потом к Путину: что предложит

10:14 Украина

Военные ВСУ устроили стрельбу в кафе: двое погибших и двое раненых

07:09 Украина

«Паркер» заглянул под облака Венеры и сделал первые снимки в видимом свете из космоса

21:53 Мир

Посольство США срочно переезжает из Киева во Львов

18:40 Мир

ОБСЕ покидает оккупированные территории Донбасса, — СМИ

14:21 Украина

Приказ из Москвы. Сепар Костя Калоша собирает банду боевиков для дестабилизации украинской власти, – источник

11:33 Украина

Ближайшие дни покажут кто есть кто, – Николай Тищенко

15:18 Украина

Новости | NetGameSlots.com