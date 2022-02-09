Танки могут застрять в грязи: в США засомневались во вторжении России 15-16 февраля
Проанонсированное российское вторжение в Украину на 15 или 16 февраля может не состояться из-за теплой погоды, предполагающей грязь.
Об этом сообщил в своем сюжете телеканал CNN. Его авторы отметили, что из-за теплой погоды земля может не промерзнуть.
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Это создаст существенные трудности для оперативного передвижения танков и другой тяжелой техники. Так что наступление может просто забуксовать в грязи.
Вместе с тем в сюжете допустили, что Россия для атаки воспользуется авиацией, дальнобойной артиллерией и ракетами.
Как сообщали Власти, в Сети распространилось видео, на котором колонна российских танков по пути на Ростов застряла в непролазной грязи.