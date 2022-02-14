Как обеспечить безопасность квартиры и дома

Защита квартиры или дома поможет не только предотвратить проникновение, но и минимизировать убытки.

Защита квартиры или дома поможет не только предотвратить проникновение, но и минимизировать убытки. Рассмотрим основные способы, как защитить себя и имущество.

Выбираем входную дверь

Особое внимание нужно уделить выбору входной двери. Лучший вариант — бронированные двери из стали с защитой от взлома.

На что обратить внимание:

● Толщина листов и материал.

Бронедверь изготавливается из стали, чаще из листовой холоднокатанной стали и состоит из 2 или 3 листов. Внутренний и дополнительный лист могут быть выполнены из других материалов. У полностью стальной двери выше степень защиты. Для квартиры оптимальная толщина листа 2-3 мм. Для загородного подойдет полностью стальная входная дверь с толщиной листа не менее 3 мм. Более тонкую сталь, легко повредить и взломать дверь. Учитывайте, что лист толщиной более 3 мм увеличивает вес двери, поэтому нужно установить более крепкие петли.

Из чего состоит стальная дверь

● Каркас двери из цельной профильной трубы. Чем меньше сварных швов, тем больше прочность.

● Наличие антисрезов — они помогут предотвратить снятие полотна с петель.

● Класс безопасности. Чем выше класс, тем менее возможен взлом.

Какие замки самые надежные

Не существует замков, которые гарантируют 100% безопасность квартиры. Выбирайте замок, на открывание которого у грабителя уйдет больше времени.

Самые надежные замки:

● Сувальдные. Наиболее взломостойкие — с ригелями в разные стороны: в стену, пол, потолок.

Самый надежный сувальдный замок

● Цилиндровые — менее надежный, поэтому рекомендовано использовать только вместе с сувальдным.

● Электронные — потребует больше всего времени для взлома.

● Комбинированные — внутри два разных механизма, которые в комплексе надежно защищают от проникновения.

Хорошо, если зона замка дополнительно защищена накладкой.

Как позаботиться о безопасности окон

Если квартира находится на нижних или последних этажах, или к окну легко пробраться по лестнице, крыше или трубе — усиленной защиты требуют и окна.

Варианты защиты окон:

● Решетки — надежный способ защиты особенно для частного дома, недостаток — влияет на прозрачность, а в случае экстренной ситуации, затрудняет эвакуацию через окно.

● Бронирование окон — покрытие стекла пленкой разной степени защиты. Такое стекло устойчиво к ударам и взрывам. Хорошая дополнительная защита — бронированная рама.

● Противовзломные петли и замки — устанавливаются по запросу.

Сигнализация и видеонаблюдение

Обеспечить безопасность в квартире поможет комплексная сигнализационная система с датчиками движения. Сигнализация и видеонаблюдение могут отпугнуть преступника, даже если это только имитация. Камеры видеонаблюдения над входной дверью, датчик или громкий звук, могут предотвратить преступление.

Рекомендуем выбирать сигнализацию с автономным источником питания, если дом обесточат, сигнализация все равно сработает.

Защита вашей квартиры требует времени и вложений, но только так вы сможете избежать краж и обеспечить свое спокойствие.