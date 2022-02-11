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12:43 14 Февраля 2022 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Псевдоминирования в Кривом Роге организовывает СБУ, чтобы сорвать выборы мэра, — политолог

Массовые минирования в Кривом Роге якобы организовывают сотрудники СБУ для срыва выборов мэра.

Доказательств того, что за песвдоимнированиями действительно стоит СБУ политолог не привел

Такое мнение озвучил политолог Евгений Магда на своей странице в Facebook.

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Уже более месяца больницы, школы и другие учреждения Кривого Рога «минируются» неизвестными. Из-за псевдоминирований устали не только жители города, но и само нормальное функционирование города находится под опасностью.

По мнению Евгения Магда все это якобы является ни чем иным, как операцией СБУ, направленной на срыв выборов местного председателя, которы должны пройти 27 марта 2022 года.

«Таким нехитрым способом «слуги народа» пытаются сорвать выборы местного председателя, которые не очень хотели назначать. Они могут проиграть их Юрию Вилкулу – ветерану местного управления, влияние которого остается мощным. Партия президента не нашла достойного кандидата», — пишет политолог.

Доказательств того, что за песвдоимнированиями действительно стоит СБУ политолог не привел, лишь отметив, что дестабилизация Кривого Рога сейчас неуместна и опасна, так как город также может пострадать в случае вторжения РФ.

Как сообщали Власти, в Кривом Роге заминировали школы.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: СБУ, кривой рог, политолог, Евгений Магда, псевдоминирования
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