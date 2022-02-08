Приведут к быстрым и масштабным последствиям: G7 предупредили Россию о мощных санкциях

Страны G7 в случае агрессии России готовы ввести против нее санкции, которые приведут к «быстрым и масштабным последствиям» для экономики.

Россию снова предупредили о сокрушительных санкциях



Соответствующее заявление в Twitter опубликовал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

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В документе отмечено, что продолжающееся наращивание российской военной силы у границ Украины вызывает серьезное беспокойство.

“Мы, министры финансов G7, отмечаем на нашей готовности действовать быстро и решительно для поддержки украинской экономики. Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые приведут к масштабным и стремительным последствиям для российской экономики», — сказано в заявлении.

Также в документе отмечено, что любая дальнейшая военная агрессия со стороны России против Украины будет встречена быстрым, скоординированным и мощным ответом.

Как сообщали Власти, российский посол в Швеции заявил, что России “насрать” на санкции Запада.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

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