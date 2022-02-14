В Кривом Роге 13-летний подросток упал с пятого этажа и выжил

Подросток хотел незаметно покурить на балконе, но случайно выпал в пятого этажа.

Подробности произошедшего выясняются правоохранителями



Об этом сообщают «СВОИ Кривой Рог». Инцидент произошел в ночь на 14 февраля.

На улице Степана Тильги в Кривом Рогу 13-летний парень выпал с балкона 5-этада многоквартирного дома.

В результате падения подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы и грудной клетки, но выжил и даже остается в сознании. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, причиной падения стало то, что подросток решил ночью выйти покурить на балкон, пока его мать находилась на работе, а в доме была лишь его 17-летняя сестра.

В какой-то момент, подростка застукала его сестра, и от испуга он выпал с балкона.

Подробности произошедшего выясняются правоохранителями.

Как сообщали Власти, в Ивано-Франковске подросток выпал с 9-го этажа, а потом сам попытался встать.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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