В Кривом Роге 13-летний подросток упал с пятого этажа и выжил
Подросток хотел незаметно покурить на балконе, но случайно выпал в пятого этажа.
Об этом сообщают «СВОИ Кривой Рог». Инцидент произошел в ночь на 14 февраля.
На улице Степана Тильги в Кривом Рогу 13-летний парень выпал с балкона 5-этада многоквартирного дома.
В результате падения подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы и грудной клетки, но выжил и даже остается в сознании. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
По предварительным данным, причиной падения стало то, что подросток решил ночью выйти покурить на балкон, пока его мать находилась на работе, а в доме была лишь его 17-летняя сестра.
В какой-то момент, подростка застукала его сестра, и от испуга он выпал с балкона.
Подробности произошедшего выясняются правоохранителями.
Как сообщали Власти, в Ивано-Франковске подросток выпал с 9-го этажа, а потом сам попытался встать.