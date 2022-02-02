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Главная » Украина » Общество
13:40 14 Февраля 2022 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Ляшко сравнил смертность при «Дельте» и «Омикроне»

Во время волны заболеваемости штаммом «Омикрон» в Украине летальность коронавируса значительно снизилась по сравнению с прошлыми волнами заболеваемости.

Ляшко отметил, что этому способствует не только сам штамм

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга 14 февраля.

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Так, по его словам, показатель смертности от штамма «Омикрон» снизился по сравнению со штаммом «Дельта» в 3 раза. Это же показатель оказался ниже в два раза по сравнению со средней смертностью от коронавируса в 2020 году.

«Однако подчеркиваю, что это лишь первые положительные признаки стабилизации заболеваемости в Украине, и мы находимся на высоких цифрах регистрации новых случаев COVID-19″, — сказал он.

Ляшко отметил, что этому способствует не только сам штамм «Омикрон», но и увеличение количества вакцинированных украинцев.

Как сообщали Власти, стремительное распространение штамма коронавируса “Омикрон” приведет к увеличению заболеваемости до 60 тысяч случаев в сутки в ближайшие две недели.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смертность, ляшко, коронавирус, Омикрон
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