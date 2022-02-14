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13:06 14 Февраля 2022 Просмотров 134   КомментариевКомментарии

Сотрудник охранного агентства из Мелитополя пытал стариков и мучил детей

Бывший сотрудник охранной фирмы и экс-лидер мелитопольского «Правого сектора» Виталий Сластников с двумя подельниками напал на дом пенсионеров в Херсонской области, где участвовал в пытках хозяев и их 9-летней внучки.

Раньше Сластников называл себя лидер мелитопольского «Правого сектора»

Об этом написало региональное издание “Наш город”. Резонансное разбойное нападение произошло ночью 7-го февраля. Осуществили его трое жителей Мелитополя.

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Злоумышленники, связав пенсионеров и гостившую у них 9-летнюю внучку, пытали их, избивали и надевали на голову пластиковые пакеты, требуя, чтобы хозяин дома отдал ключ от сейфа.

Когда потерпевший подчинился, разбойники завладели 8 тысячами долларов, 5 тысячами гривен и золотыми и серебряными украшениями.

Уже на следующий день троицу задержали. Им всем грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7-ми до 12-ти лет с конфискацией имущества.

По информации Telegram-канала «Гнилая черешня», Сластников до совершенного разбоя работал в охранном агентстве «Шериф». И якобы этот род деятельности помогал ему воплощать преступные замыслы в жизнь.

На фото и видео, опубликованных на канале, видно, что Сластников проходит обязательную проверку на физическую пригодность вместе с охранниками «Шерифа» в одном из ведущих мелитопольских спортклубов. На других фото он позирует с руководством охранной фирмы.



    «Наш город» выяснил, что совмещал охранную деятельность с криминалом Виталий Сластников и раньше – в феврале 2010 года он, занимая должность помощника замдиректора по охране в фирме «Гладиатор-М», якобы сломал челюсть и нанес другие увечья посетителю увеселительного заведения.

    Однако тогда суд оставил Сластникова на свободе, приговорив за нанесение телесных повреждений средней степени тяжести к двум с половиной годам ограничения свободы с двухлетним испытательным сроком.

    “Судимость, как видим, не помешала нынешнему подозреваемому в совершении особо тяжкого преступления называть себя лидером «Правого сектора» и строить карьеру в частных охранных структурах”, – отметило издание.

    Как сообщали Власти,  на Львовщине парень и девушка, представлявшиеся продавцами меда,  задушили и ограбили пенсионерку.

    Немного об авторе
    Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
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