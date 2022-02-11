С сегодняшнего дня пенсионеры могут оплатить ковидной тысячей коммуналку

С 14 февраля в рамках программы «єПідтримка» украинцы старше 60 лет могут оплачивать коммунальные услуги из средств программы.

Министр также отметил, что с 14 февраля официально увеличен срок, в течении которого необходимо потратить выплаченные средства - до 9 месяцев



Об этом напомнил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Министр сообщил, что с сегодняшнего дня, 14 февраля, граждане Украины старше 60 лет, который воспользовались программой «єПідтримка» смогут оплатить выплаченным средствами коммунальные платежи.

«С сегодняшнего дня люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги из средств поддержки. Срок, когда вы можете потратить 1000 грн, тоже увеличился. Уже не 4 месяца, а 9″, — написал Федоров.

Министр также отметил, что с 14 февраля официально увеличен срок, в течении которого необходимо потратить выплаченные средства – до 9 месяцев.

Таким образом, на данный момент потратить выплату за вакцинацию можно:

В сфере культуры и образования (для получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, питания в учебных заведениях, проживания в общежитиях учебных заведений).

В области физической культуры и спорта.

Для осуществления внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом.

Для приобретения книг, печатных СМИ, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских товаров.

Люди в возрасте от 60 лет могут покупать лекарства в аптеках и платить за коммунальные услуги.

Кроме того, программой могут воспользоваться и подростки в возрасте с 14 до 18 лет.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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