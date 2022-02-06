Под Николаевом ВАЗ влетел в грузовик и перевернулся: водитель погиб
В Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки.
Об этом сообщает Полиция Николаевской области. Трагический инцидент произошел утром, 14 февраля.
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На трассе Н-11 «Николаев – Днепр» недалеко от города Баштанка произошло смертельное ДТП с участием грузовика «DAF» с полуприцепом и автомобилем «ВАЗ-2105″, который в после столкновения слетел в кювет и перевернулся.
В результате ДТП погиб 45-летний водитель «ВАЗа», а его 13-летнюю пассажирку с телесными повреждениями доставили в ближайшее медицинское учреждение. 56-летний водитель грузовика не пострадал.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Возможных свидетелей ДТП просят обратиться в правоохранительные органы.
По факту смертельного происшествия открыто уголовное производство. Виновнику аварии может грозить до 8 лет тюремного заключения.
Как сообщали Власти, смертельное ДТП под Киевом: водитель грузовика не уступил дорогу ВАЗу и удрал после столкновения.