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14:37 14 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Под Николаевом ВАЗ влетел в грузовик и перевернулся: водитель погиб

В Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки.

По факту смертельного происшествия открыто уголовное производство. Виновнику аварии может грозить до 8 лет тюремного заключения

Об этом сообщает Полиция Николаевской области. Трагический инцидент произошел утром, 14 февраля.

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На трассе Н-11 «Николаев – Днепр» недалеко от города Баштанка произошло смертельное ДТП с участием грузовика «DAF» с полуприцепом и автомобилем «ВАЗ-2105″, который в после столкновения слетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП погиб 45-летний водитель «ВАЗа», а его 13-летнюю пассажирку с телесными повреждениями доставили в ближайшее медицинское учреждение. 56-летний водитель грузовика не пострадал.

Место происшествия

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Возможных свидетелей ДТП просят обратиться в правоохранительные органы.

По факту смертельного происшествия открыто уголовное производство. Виновнику аварии может грозить до 8 лет тюремного заключения.

Как сообщали Власти, смертельное ДТП под Киевом: водитель грузовика не уступил дорогу ВАЗу и удрал после столкновения.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, ваз, жертва, Николаевская область
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