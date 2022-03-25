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09:18 26 Марта 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Оккупанты намерены подавлять протесты на захваченных территориях

Для этого начали разворачивать дополнительные подразделения Росгвардии для подавления протестов особенно в захваченных южных украинских городах.

Акции в оккупиррованном Мелитополе

Жители оккупированных территорий на юге Украины активно протестуют, РФ намерена подавлять сопротивления, привлекая россгвардию и «сочуствующих» антибандеровцев среди местных.

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«Враг осуществил развертывание практически всех подразделений росгвардии, которые дислоцировались на временно оккупированной территории АР Крым и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, с целью подавления сопротивления жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя. Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления», – говорится в утренней сводке.

В Генштабе это связывают с неспособностью быстро восполнить потери, осуществить надлежащую перегруппировку и применение войск для поддержки необходимого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны.

«В отдельных направлениях враг не оставляет попыток ведения штурмовых действий, совершает авиационные налеты и пытается нанести огненное поражение отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Удачи нет», – отмечают в Генштабе.

Также оккупанты продолжают принимать меры с целью восстановления боеспособности своих подразделений, пополнения боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки к возобновлению наступательных действий. При комплектовании подразделений, имеющих существенные потери при ведении боевых действий с силами обороны, вследствие нехватки квалифицированных кадров, противник осуществляет комплектование личным составом с низкими моральными качествами и лицами склонными к злоупотреблению наркотическими веществами и алкоголем.

Отмечается, что с учетом высокого уровня безвозвратных и санитарных потерь вооруженных сил РФ и вовлечения в боевые действия военнослужащих срочной службы, проведение весенней призывной кампании 2022 года, которая начинается 1 апреля этого года, может стать проблемной.

«К тому же, просматривается тенденция резкого понижения количества контрактников по отношению к срочной службе. Таким образом, ухудшение социальной составляющей в результате международных санкций и потери в ходе войны в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российского войска качественным персоналом», – считают в Генштабе.

Тэги: россгвардия, подавлять протесты
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