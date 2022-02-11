В оккупированном Мелитополе ищут «фашистов», а в Кирилловке пока предлагают «сотрудничество»

В Запорожской области войска РФ хотят подчинить всех несогласных с «осовождением».

Российские "освободители"



Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области войска РФ начали «охоту» на тех, кто не хочет подчиняться оккупантам. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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«Под понятием „фашисты“ подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь — это Россия, хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинские власти единственными легитимными», — заявили в Запорожской ОВА.

Так, в Мелитополе старшим по домам предлагают формировать списки мужчин для мобилизации. ОБ этом сообщила одна из старших по дому, которую в числе других оккупационные власти «пригласили» на собрание с местными ставленниками от террористов.

В поселок Кирилловка сегодня приехали военные РФ и представились жителям и местным властям как «военная комендатура города Мелитополя», после чего предложили «сотрудничество». Отмечается, что глава Кирилловского поселкового совета от «предложения» отказался и направил оккупантов во «всем известном направлении».

Также оккупанты продолжают угрожать журналистам, работающим на захваченных территориях области. От них требуют прекратить работать в пользу Украины и запугивают тюремным заключением по статье «Терроризм» УК РФ в случае продолжения деятельности изданий, сообщили в ОВА.

Тэги: мелитополь, Кирилловка