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Главная » Украина » Общество
10:15 26 Марта 2022 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

Война в Украине: погибло 136 детей, почти 200 ранены

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 570 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью.

Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram.

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«По состоянию на утро 31 дня полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве погибло 136 детей. Ранения различной степени тяжести получили 199 детей. Больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 44, Донецкой – 50, Черниговской – 38, Николаевской – 28, Луганской – 25, Запорожской – 17, Херсонской – 20, столице – 16, Житомирской – 15, и Сумской – 14 областях», – отмечают ювенальные прокуроры.

Согласно обновленной информации, 25 марта 2022 года в результате обстрела военными РФ в Донецкой области погиб 9-летний ребенок, еще один получил ранения.
24 марта 13-летняя девочка из поселка на Николаевщине в результате артобстрела российскими военными получила многочисленные ранения лица.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 570 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

23 марта 2022 года из-за обстрела оккупантами пешеходного моста в г. Чернигов семья с 11-летним мальчиком получили телесные повреждения в виде осколочных ранений.

Тэги: погибли дети на войне
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