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11:59 26 Марта 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Владельцы недвижимости заявили о попытках незаконного сноса зданий в Днепре, — СМИ

Владельцы объектов недвижимого имущества в центре г. Днепра заявили о фактах рейдерства со стороны военного руководства города Днепр

Владельцы объектов недвижимого имущества в центре г. Днепра заявили о фактах рейдерства со стороны военного руководства города Днепр, пишут «Политические известия в Украине».

Так, в пятницу, 25.03.2022, утром без каких-либо объяснений и без явной необходимости неизвестные лица прибыли к объектам недвижимого имущества по адресам: Набережная Победы, 35, и Сечеславская Набережная, 47а, с целью их захвата и последующего сноса.

«По словам владельцев зданий, данные объекты недвижимого имущества являются предметом долгосрочных судебных споров с органами местного самоуправления г. Днепра, они считают, что местные власти, используя правовой режим военного положения, решили осуществить незаконный рейдерский захват частной собственности», — говорится в сообщении .

Одновременно с этим, по их словам, есть судебные решения от 2020 г., которые запрещают любым лицам какие-либо действия по сносу данных объектов недвижимого имущества, также в отношении них наложены аресты и запреты совершения любых регистрационных действий. Данные решения не отменены и вступили в законную силу.

Владельцы отмечают, что правовой режим военного положения не является поводом совершать незаконные действия и точно не может быть оправданием для изъятия объектов недвижимого имущества местными властями в целях их собственной выгоды.

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