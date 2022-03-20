Взрывы под Белгородом, комментарии Генштаба ВСУ

Поздно вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь Белгородской области произошел мощный взрыв.

По информации украинского Генштаба, взрывы под российским Белгородом произошли в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов.

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«Указанная ситуация является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших опасных боеприпасов, в том числе и времен Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Поздно вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь Белгородской области произошел мощный взрыв. РосСМИ сообщают, что были ранены четыре российских военнослужащих.

Пропагандисты из РИА Новости сообщили, что причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор.

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