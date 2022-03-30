Зеленский попросил передвижные ЗРК и ракеты против кораблей

Президент Украины обратился к норвежскому народу.

Президент Украины сегодня, 30 марта, выступил перед парламентом Норвегии и попросил предоставить передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты «Гарпун».

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«Свобода должна быть вооружена не хуже тирании, — сказал Зеленский. — Я хочу назвать чётко, что нам нужно. Это противокорабельное вооружение — ракеты «Гарпун», а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем. Всё оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы».

«Гарпун» — это американская крылатая ракета, NASAMS — норвежский ЗРК, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.

Главное из обращения:

▪️Для вс рф нет запрещенных целей – они атакуют больницы и жилые кварталы днем и ночью;

▪️российская техника не закачивается, хотя ВСУ уничтожили очень много единиц;

▪️россия создала опасность в Черном море, установив свои мины. Они могут дрейфовать и к границам Норвегии, к фьордам. Это угрожает людям и окружающей среде;

▪️На ситуацию в Украине смотрят другие агрессоры. Если россию не накажут, конфликты вспыхнут и в других регионах;

▪️Война россии против Украины имеет цель выхода за границы нашей страны. Это угрожает будущему всей Европы;

▪️“Свобода должна быть вооружена” – Зеленский о необходимости дать Украине противокорабельное и противовоздушное оружие, а также артсистемы;

▪️Санкции против рф должны вводиться каждую неделю для восстановления мира;

▪️Зеленский призвал норвежские компании не помогать российской военной машине и уйти с российского рынка;

▪️Зеленский просит Норвегию заблокировать порты для суден рф;

▪️Норвегия может обеспечить энергетическую безопасность Европе;

▪️В Киеве тысячи лет назад жили наши и ваши люди, а сейчас на этот город летят российские ракеты;

▪️российские оккупанты убили уже 145 детей, и это лишь официальные данные;

▪️Зеленский призвал Норвегию присоединиться к восстановлению Украины после войны.

Тэги: «Гарпун», NASAMS