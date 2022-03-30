Зеленский попросил передвижные ЗРК и ракеты против кораблей
Президент Украины обратился к норвежскому народу.
Президент Украины сегодня, 30 марта, выступил перед парламентом Норвегии и попросил предоставить передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты «Гарпун».
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«Свобода должна быть вооружена не хуже тирании, — сказал Зеленский. — Я хочу назвать чётко, что нам нужно. Это противокорабельное вооружение — ракеты «Гарпун», а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем. Всё оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы».
«Гарпун» — это американская крылатая ракета, NASAMS — норвежский ЗРК, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.
Главное из обращения:
▪️Для вс рф нет запрещенных целей – они атакуют больницы и жилые кварталы днем и ночью;
▪️российская техника не закачивается, хотя ВСУ уничтожили очень много единиц;
▪️россия создала опасность в Черном море, установив свои мины. Они могут дрейфовать и к границам Норвегии, к фьордам. Это угрожает людям и окружающей среде;
▪️На ситуацию в Украине смотрят другие агрессоры. Если россию не накажут, конфликты вспыхнут и в других регионах;
▪️Война россии против Украины имеет цель выхода за границы нашей страны. Это угрожает будущему всей Европы;
▪️“Свобода должна быть вооружена” – Зеленский о необходимости дать Украине противокорабельное и противовоздушное оружие, а также артсистемы;
▪️Санкции против рф должны вводиться каждую неделю для восстановления мира;
▪️Зеленский призвал норвежские компании не помогать российской военной машине и уйти с российского рынка;
▪️Зеленский просит Норвегию заблокировать порты для суден рф;
▪️Норвегия может обеспечить энергетическую безопасность Европе;
▪️В Киеве тысячи лет назад жили наши и ваши люди, а сейчас на этот город летят российские ракеты;
▪️российские оккупанты убили уже 145 детей, и это лишь официальные данные;
▪️Зеленский призвал Норвегию присоединиться к восстановлению Украины после войны.